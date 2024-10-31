СМИ: "Дом Москвы" в Риге не удалось продать даже на втором аукционе

Конфискованный латвийскими властями "Дом Москвы" в Риге не удалось продать даже со второй попытки и по сниженной цене. Об этом сообщил портал Delfi.

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По его информации, на втором аукционе, который открылся 1 октября и завершился в четверг, стартовая цена недвижимости с земельным участком составила €2,856 млн, однако это все равно не вызвало интерес потенциальных инвесторов. Информации о планах проведения очередного аукциона и дальнейшей судьбе "Дома Москвы" пока нет.

Ранее "Дом Москвы" уже выставляли на аукцион, который прошел с 19 августа по 19 сентября, со стартовой ценой в €3,57 млн. Как сообщили в Государственном недвижимом имуществе Латвии, спрос на "имущество, ориентированное на проведение культурных и различных других мероприятий" в Латвии оказался низким, а первоначальная цена - "недостаточно привлекательной для участников рынка", поэтому было принято решение о проведении второго аукциона.

9 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что проведение аукциона по "Дому Москвы" в Риге без согласия российской стороны будет иметь уголовно-правовые последствия для его участников, а также властей Латвии.

11 января Сейм (парламент) Латвии утвердил передачу "Дома Москвы" в Риге в собственность государства. При этом средства от его последующей продажи планировалось передать Украине.