Зеленский подписал закон о сделке со следствием, чтобы успеть получить транш ЕС

Владимир Зеленский подписал закон о сделке со следствием по коррупционным делам спустя два дня после принятия документа Верховной радой, следует из карточки законопроекта, опубликованной на сайте парламента.

Сразу после голосования за документ в Раде депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале, что этот закон является условием очередного транша от ЕС по плану Ukraine Facility и должен быть подписан до 31 октября, чтобы Киев мог получить €4 млрд.

Железняк пояснял, что закон вводит новую статью, которая позволяет в случае сотрудничества обвиняемого со следствием, разоблачения им соучастников и возмещения ущерба назначать меньший срок заключения, чем требует уголовный кодекс.

Предполагается возможность конфискации имущества фигуранта. Новый закон нельзя будет применять к организаторам схем, кроме случаев, когда один из них разоблачает другого.

Как сообщали украинские СМИ, ЕС пригрозил Украине задержать выплату в €4 млрд из-за отсутствия этого закона.

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС одобрили выделение Киеву €50 млрд из фонда Ukraine Facility на 2024-2027 года. Выделение средств обусловлено выполнением со стороны Киева требований. В целом в 2024 году в рамках программы Киев планирует получить €16 млрд. По информации Нацбанка Украины, в дальнейшем при условии выполнения требований ЕС транши будут поступать ежеквартально.