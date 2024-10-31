Залужный получил один из самых высоких рейтингов доверия опрошенных украинцев
Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол в Великобритании Валерий Залужный получил один из самых высоких рейтингов доверия украинцев за все время наблюдений. Об этом свидетельствует исследование, проведенное по заказу украинского "Фонда исследований будущего".
"Наибольшее доверие ожидаемо получил Валерий Залужный. Полностью доверяют ему 37,8% респондентов, а скорее доверяют - еще 37,5%. При этом лишь 16,2% опрошенных выразили ему полное или частичное недоверие. Таким образом, баланс доверия и недоверия Залужному составляет плюс 59%, что является одним из самых высоких показателей не только среди современных политиков, но и за всю историю наблюдений", - отмечается в отчете на сайте фонда.
На втором месте - начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с балансом доверия и недоверия плюс 33,7%. Положительную разницу между доверием и недоверием сохранил также Владимир Зеленский с результатом лишь плюс 4,7%.
"Другие политики, включенные в исследование, имеют отрицательные показатели баланса доверия", - отмечает "Фонд исследований будущего".
Так, у нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского уровень доверия ниже уровня недоверия и составляет минус 6,6%. Баланс доверия и недоверия у бывшего президента Петра Порошенко - минус 55,1%. На последнем месте - глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с показателем минус 71,1%.
Исследование по заказу фонда провели две украинские социологические компании. Так, компания Info sapiens опросила по телефону 1 000 респондентов, а компания Active Group провела комбинированный опрос с помощью Интернета, а также по телефону 2 000 респондентов.
"Оба результата можно считать достоверными и согласующимися друг с другом", - отметили в "Фонде исследований будущего", добавив, что представленное исследование - только начало реализации проекта "по постоянному мониторингу уровня доверия к ключевым лицам, влияющим на общественное мнение".