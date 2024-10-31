Залужный получил один из самых высоких рейтингов доверия опрошенных украинцев

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол в Великобритании Валерий Залужный получил один из самых высоких рейтингов доверия украинцев за все время наблюдений. Об этом свидетельствует исследование, проведенное по заказу украинского "Фонда исследований будущего".

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"Наибольшее доверие ожидаемо получил Валерий Залужный. Полностью доверяют ему 37,8% респондентов, а скорее доверяют - еще 37,5%. При этом лишь 16,2% опрошенных выразили ему полное или частичное недоверие. Таким образом, баланс доверия и недоверия Залужному составляет плюс 59%, что является одним из самых высоких показателей не только среди современных политиков, но и за всю историю наблюдений", - отмечается в отчете на сайте фонда.

На втором месте - начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов с балансом доверия и недоверия плюс 33,7%. Положительную разницу между доверием и недоверием сохранил также Владимир Зеленский с результатом лишь плюс 4,7%.

"Другие политики, включенные в исследование, имеют отрицательные показатели баланса доверия", - отмечает "Фонд исследований будущего".

Так, у нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского уровень доверия ниже уровня недоверия и составляет минус 6,6%. Баланс доверия и недоверия у бывшего президента Петра Порошенко - минус 55,1%. На последнем месте - глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с показателем минус 71,1%.

Исследование по заказу фонда провели две украинские социологические компании. Так, компания Info sapiens опросила по телефону 1 000 респондентов, а компания Active Group провела комбинированный опрос с помощью Интернета, а также по телефону 2 000 респондентов.