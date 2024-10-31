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В Казахстане одобрили общее использование с Россией телефонного кода

Правительство Казахстана одобрило проект соглашения, которое предусматривает совместное с Россией использование телефонного кода +7. Об этом следует из постановления кабинета министров, опубликованного на сайте.

В Казахстане одобрили общее использование с Россией телефонного кода
© РИА Новости
«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о совместном использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации», — указано в тексте документа.

Уполномоченным подписать соглашение и вносить в него дополнения был назначен министр цифрового развития республики Жаслан Мадиев.

В 2021 году в Казахстане решили отказаться от российского телефонного кода. Тогда Казахстан зарегистрировал за собой в Международном союзе электросвязи (МСЭ) новый телефонный код +997 и планировал начать им пользоваться с 2023 года.

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