Финская прокуратура предъявила обвинения россиянину Воиславу Тордену в совершении военных преступлений на Украине. RT на русском

«Заместитель королевского прокурора Юкка Раппе выдвинул против Тордена обвинения в пяти военных преступлениях. Преступления, предположительно, произошли осенью 2014 года», — пишет портал Yle. Москва24

Россиянина Воислава Тордена (бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич») арестовали в середине декабря в 2023 года. Окружной суд принял решение заключить Тордена под стражу во время рассмотрения дела о военных преступлениях. Газета.Ru