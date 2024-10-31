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Yle: россиянину Тордену предъявили обвинения в преступлениях на Украине

Финская прокуратура предъявила обвинения россиянину Воиславу Тордену в совершении военных преступлений на Украине. RT на русском

«Заместитель королевского прокурора Юкка Раппе выдвинул против Тордена обвинения в пяти военных преступлениях. Преступления, предположительно, произошли осенью 2014 года», — пишет портал Yle. Москва24

Россиянина Воислава Тордена (бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич») арестовали в середине декабря в 2023 года. Окружной суд принял решение заключить Тордена под стражу во время рассмотрения дела о военных преступлениях. Газета.Ru

Yle: россиянину Тордену предъявили обвинения в преступлениях на Украине
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