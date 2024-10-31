Пока вы не уснули: Набиуллина о беспрецедентной ситуации в экономике и суть планов Зеленского

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные.

Лукашенко сделал заявление о ситуации в мире

© EPA/TACC

Ситуация в мире становится все более напряженной, идет деградация системы безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Ситуация [в мире] становится все более критичной и напряженной. Как правило, говоря о безопасности, подразумевают гарантии защиты от посягательств на свою территорию. Однако всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но и в политической, экономической, информационной и иных. Если смотреть под таким углом, становится очевидным масштаб охватившего планету кризиса", - сказал он.

Читать новость полностью

Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина назвала решение Банка России перейти к жесткой денежно-кредитной политике (ДКП) вынужденной мерой. Соответствующее заявление она сделала в ходе выступления в Госдуме, передает ТАСС.

Председатель регулятора подчеркнула, что сейчас сложилась «новая ситуация для нашей экономики». Напомним, что ЦБ на заседании 25 октября увеличил ключевую ставку на 2 п.п., до рекордного уровня в 21% годовых. В пресс-релизе Центробанка уточнялось, что на ближайшем заседании Совета директоров ставка может повыситься снова.

Читать новость полностью

В Кремле раскрыли суть планов Зеленского

Так называемые мирные планы Владимира Зеленского имеют цель скорее и полностью затянуть в войну страны Запада, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее хорошо видят у нас в стране и в западных странах. На фоне этой динамики киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность», — отметил Песков в ходе конференц-колла.

Читать новость полностью

Лавров прокомментировал требование Зеленского передать Киеву ракеты «Томагавк»

России известно, что требование Владимира Зеленского передать Киеву американские ракеты «Томагавк» вызывало оторопь в Вашингтоне, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом он заявил на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.

«То, что его требование «Томагавков» вызвало оторопь в Вашингтоне, это нам известно», — сказал Лавров.

Читать новость полностью

В Госдуме предложили обложить айфоны дополнительными сборами

В России в отношении продукции американской компании Apple могут ввести дополнительные пошлины – такой сценарий возможен, если она не согласится на сотрудничество и разрешение установки российских программ и приложений на айфоны. Соответствующие поправки к законопроекту планируется рассмотреть в Госдуме в следующем месяце, хотя эти меры значительно поднимут стоимость гаджетов, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на авторов инициативы.

По словам председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимира Гутенева, документ разрабатывается как ответ на недружественную политику компании и ограничения, не позволяющие устанавливать сторонние программы на устройства.

Читать новость полностью

«Вояджер-1» отправил сигнал через передатчик, который не включался более 40 лет

Из-за проблем в работе основного радиопередатчика «Вояджер-1» послал сигнал через вспомогательный модуль. Как сообщает Space.com со ссылкой на заявление NASA, он не запускался более 40 лет — с 1981 года.

В середине октября аппарат столкнулся с проблемой в работе основного коммуникационного оборудования и перешел в безопасный режим работы для экономии энергии. Проблема обнаружилась после того, как на «Вояджер-1» отправили команду включения одного из обогревателей 16 октября. Обычно передача сигнала на зонд, который находится на расстоянии от Земли более чем в 24 млрд км, занимает около 23 часов. Столько же требуется на получение ответа.

Читать новость полностью

«Нафтогаз» запросил арест госимущества России в двух странах

«Нафтогаз» направил запросы об аресте российского государственного имущества в США и Великобританию. Об этом заявила финской газете Ilta-Sanomat представитель компании Владислава Смолинска, передает РИА Новости.

Служба судебных приставов Финляндии ранее приняла решение о введении ограничительных мер в отношение более 40 объектов в собственности России. Как утверждается, цена арестованного имущества - порядка 38 миллионов евро. Половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, отметили в посольстве РФ в Хельсинки.

Читать новость полностью

Путин отреагировал на высокие ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин получил гарантии от вице-премьера Марата Хуснуллина в том, что к 2030 году на каждого россиянина будет приходиться 33 квадратных метра жилья. И это — несмотря на высокие текущие ставки по ипотечным кредитам, объяснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

Хуснуллин доложил о новом проекте «Инфраструктура для жизни», отметив, что при его реализации будет осуществляться комплексный подход к развитию территорий. Вице-премьер также проинформировал Путина о дальнейшей модернизации коммунальной инфраструктуры и развитии жилищного строительства. По словам Хуснуллина, до 2030 года темпы будут поддерживаться на уровне не менее 100 млн кв. м, таким образом через пять лет каждый пятый метр в стране будет новым, а обеспеченность жильем будет 33 м на человека.

Читать новость полностью

В Петербурге разработали беспилотную "Газель" с искусственным интеллектом

© ГАЗ

Сотрудники Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» построили беспилотный автомобиль на базе «Газели». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

«В машине установлен комплекс из различных датчиков: лидары (лазерные локаторы) позволяют получать информацию о расстоянии между беспилотником и другими объектами; видеокамеры собирают визуальные данные, GPS используется для отслеживания перемещения по спутнику», — заявили в пресс-службе ведомства.

Читать новость полностью

Тарасова ответила на слухи о серьезных проблемах со здоровьем

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию, согласно которой состояние ее здоровья резко ухудшилось из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. Ее слова приводит Sport24.

«Не понимаю, откуда берется подобная информация. Со мной и моим здоровьем все хорошо. Я отлично себя чувствую! Спасибо всем, кто переживает, но я в порядке, нахожусь дома», — сказала Тарасова.

Читать новость полностью