Швейцария вновь начала высылать украинских преступников

Власти Швейцарии впервые с начала вооруженного конфликта на Украине начали высылать обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории страны. Об этом со ссылкой на газету Neue Zürcher Zeitung (NZZ) пишет ТАСС.

По информации швейцарского Госсекретариата по миграции, 30 октября специальным рейсом из Цюриха были высланы на родину три украинца. Сначала их доставили в Польшу, откуда нарушители будут переправлены на родину наземным транспортом.

Издание обратило внимание на то, что это первая депортация украинцев с начала эскалации конфликта, и для того, чтобы подвергнуться высылке из Швейцарии, они должны были совершить серьезные преступления.

А по оценкам опрошенных изданием экспертов, перспектива мобилизации и службы в украинской армии не может считаться препятствием для высылки.

При этом в швейцарском Госсекретариате рассказали, что в этом году украинские мужчины стали чаще просить об убежище в Швейцарии. Введенный Берном в марте 2022 года для украинских беженцев статус S предусматривает право пребывания в Швейцарии в течение года с возможностью ежегодного продления, а также право на работу и обучение детей. По состоянию на начало сентября 2024 года в Швейцарии было около 66 тыс. обладателей такого статуса.

Ранее в ООН заявили о демографическом кризисе на Украине, так как население страны сократилось примерно на 10 млн человек, а уровень рождаемости является одним из самых низких в мире. Также на Украине насчитывается 3,6 миллиона внутренних беженцев и люди продолжают покидать свои дома.