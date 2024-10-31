"Сломали и бросили". Захарова высказалась о высылке украинцев из Швейцарии

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Запад поиграл в Украину и бросил ее, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Швейцарии возобновить практику по высылке обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории страны.

"Поигрались в Украину, сломали и бросили, - написала дипломат в Telegram-канале. - Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда".

Ранее газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на швейцарский Госсекретариат по миграции сообщила о том, что власти впервые с начала эскалации на Украине возобновили практику по высылке обратно на родину украинцев, совершивших преступления на территории конфедерации.

По его информации, три человека были высланы на Украину специальным рейсом из Цюриха в среду утром. Издание указывает, что высылка осуществлялась через Польшу, откуда нарушители должны были быть доставлены на Украину наземным транспортом.