Партия Саакашвили призвала продолжить протесты в Грузии

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» призывает продолжить акции протеста в знак непризнания результатов выборов в парламент 26 октября. Об этом заявила лидер политической силы Тина Бокучава, пишет РИА Новости.

© Lenta.ru

По ее словам, у оппозиции есть отчет о нарушениях на выборах, который они скоро представят.

«Важна наша активность с использованием самой древней формы демократического протеста — протестным движением. Поэтому борьба и труд (...) это то, чем мы сможем вернуть победу», — заявила Бокучава.

Она добавила, что у оппозиции остается главное требование — необходимость начать международное расследование нарушения хода выборов.

Ранее в генеральной прокуратуре Грузии предъявили обвинения двум людям, устроившим вбросы на прошедших парламентских выборах в стране. Выборы прошли 26 октября, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».