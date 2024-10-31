Стали известны результаты финального опроса перед выборами в США

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп обошел свою соперницу от демократов Камалу Харрис на три процентных пункта за несколько дней до голосования. Об этом свидетельствует финальный опрос британской газеты Daily Mail и компании J.L. Partners.

Данные опроса, который проводился 26-29 октября среди 1000 человек, свидетельствуют, что оба кандидата укрепили свои позиции, но Трампу удалось лучше заручиться поддержкой независимых и неопределившихся избирателей.

Исследователи отмечают, что за представителя Республиканской партии США готовы отдать свой голос 49% вероятных избирателей, а за кандидата от Демократической партии - 46%.

«Трамп улучшил свои показатели среди избирателей всех рас и лидирует во всех возрастных группах, за исключением 18–29-летних», - пояснил соучредитель JL Partners Джеймс Джонсон.

Напомним, что выборы президента США пройдут 5 ноября. Накануне стало известно, что, согласно результатам опроса Университета Монмута, Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись в выборной гонке на территории штата Пенсильвания.

Помимо этого, опрос также показал рост мотивации среди избирателей — высокую готовность участвовать в голосовании озвучил 81% опрошенных, при этом еще в сентябре таких избирателей было 75%.