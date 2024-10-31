Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер из Свободной демократической партии Германии (СвДП) призвал канцлера Олафа Шольца пересмотреть свое решение по поставкам ракет Taurus Украине, поскольку на ФРГ «косо смотрят» на международной арене. Его слова приводит телеканал Frühstart.

«На международной арене на нас действительно смотрят косо, почему мы так беспристрастны… Украина показывает, что она может использовать это [дальнобойное оружие] с пользой», — заявил он.

По его словам, канцелярию Олафа Шольца не интересуют аргументы, речь идет об «определенном упрямстве».

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28 октября кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отказался считать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине втягиванием страны в конфликт. По мнению лидера ХДС, передача Киеву Taurus является эффективным сдерживанием.