В Риге снесли памятник русскому полководцу

В Риге снесли памятник русскому военачальнику и государственному деятелю, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли, который располагался на площади Эспланады. Об этом сообщил вице-мэр города Эдвардс Ратниекс в социальной сети X.

«Де-Толли пал — Рига становится чище и латвийнее! <...> Благодаря этим вещам мы становимся свободными не только на бумаге, но и в уме, и сознании. Мы хозяева своего города и страны. Потому что Латвия — это ответственность каждого из нас!» — написал вице-мэр.

Демонтаж памятника прошел ночью. Во время сноса рабочие также убрали постамент, на котором была установлена статуя полководца.

11 октября комиссия по финансовым и административным вопросам Рижской городской думы одобрила демонтаж нескольких памятников, в том числе монумента Михаилу Барклаю де Толли. Инициатором сноса выступил Ратниекс, который заявил, что статуя символизирует «прославление Российской империи и восхваление русификации».

23 октября телерадиокомпания ERR сообщила, что в эстонской волости, где находится мавзолей российского военачальника, готовы принять на сохранение памятник полководцу.