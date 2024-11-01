На протестах в Тбилиси обнаружили «фальшивых грузин»

Ирландский журналист Чей Боуз сообщил в своем аккаунте в соцсети X, что обнаружил «фальшивых грузин» на протестах в Тбилиси.

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По словам журналиста, некоторые протестующие приехали из Италии и говорили по-английски.

Боуз спросил у некоторых из протестующих, считают ли они проведенные в Грузии выборы честными, на что одна из женщин трижды ответила утвердительно. Позже протестующие из Италии изменили свое мнение и заявили, что в выборы якобы вмешалась российская сторона.

До этого исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что оппозиция на парламентских выборах в стране занималась кражей голосов, известно о 81 таком случае.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что представители оппозиционных партий Грузии, попавшие по итогам выборов в парламент, войдут в законодательный орган быстрее, чем это можно представить, несмотря на заявления оппозиции о бойкоте.