Лукашенко рассказал о попытках генералов ВСУ связаться с Путиным

В 2022 году украинские генералы просили помочь связаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы остановить боевые действия. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

Лукашенко рассказал о событиях 2022 года на конференции по евразийской безопасности, отметив, что российские войска уже были в предместьях Киева, когда подключились «Папа Римский и весь Запад».

«Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен. Все подключились и начали давить на Путина: «Давай договоримся, не будем, и так далее»», - отметил белорусский президент.

Па его словам, в итоге Россия отвела войска от Киева, еще раз поверив Западу, и сейчас все могут наблюдать результат этого. Лукашенко обратил внимание на то, что в настоящее время украинские власти пытаются надавить на ЕС, чтобы войска НАТО вступили в конфликт. Но эта эскалация не нужна ни России, ни Белоруссии, ни Евразии в целом, констатировал он.

Лукашенко высказался о вхождении Белоруссии в состав России

Напомним, что Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако переговорный процесс был прекращен по инициативе Киева.