Суд потребовал доставить находящегося в реанимации митрополита УПЦ Лонгина

Несколько тысяч верующих собрались у здания суда в Черновицкой области, где проходит заседание по делу против наместника Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Лонгина (Михаила Жары). Об этом сообщает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
На видео, размещенных в Telegram-канале депутата, видна огромная толпа людей, среди которых сотни приемных детей митрополита. Многие держат в руках плакаты с требованием прекратить преследование священника, вернуть детям их приемного отца. Люди выкрикивают обвинения власти в нарушении прав человека, приемные дети плачут.
"Судья потребовала доставить архиерея в суд, несмотря на то, что вчера на таком же судилище ему стало плохо и скорая его госпитализировала в реанимацию", - написал Дмитрук.
В мае прошлого года митрополиту было предъявлено обвинение в разжигании религиозной розни. По утверждению прокуратуры, "в выступлениях священнослужителя содержались сообщения, направленные на разжигание религиозной вражды между верующими УПЦ и ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины - прим. ТАСС)". Санкция статьи предусматривает штраф либо ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет.
В сентябре 2023 года дело было передано в суд. В ноябре, накануне рассмотрения дела в Герцаевском районном суде, внезапно умер адвокат митрополита. По информации Союза православных журналистов (СПЖ), смерть наступила от отравления. В результате Лонгин остался без защитников, так как другой его адвокат был ранее арестован. 2 января 2024 года в доме митрополита произошел пожар. Как сообщали в СПЖ, в окружении священнослужителя полагают, что речь идет о поджоге. В конце января на митрополита на пороге его собственного дома было совершено нападение. Полиция тогда сообщила о возбуждении уголовного дела по факту избиения.
По информации украинских СМИ, митрополит Лонгин усыновил более 400 детей. За выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики по соцзащите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в 2008 году указом президента Украины митрополиту Лонгину было присвоено звание "Герой Украины".