Суд потребовал доставить находящегося в реанимации митрополита УПЦ Лонгина

Несколько тысяч верующих собрались у здания суда в Черновицкой области, где проходит заседание по делу против наместника Банченского монастыря канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Лонгина (Михаила Жары). Об этом сообщает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

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На видео, размещенных в Telegram-канале депутата, видна огромная толпа людей, среди которых сотни приемных детей митрополита. Многие держат в руках плакаты с требованием прекратить преследование священника, вернуть детям их приемного отца. Люди выкрикивают обвинения власти в нарушении прав человека, приемные дети плачут.

"Судья потребовала доставить архиерея в суд, несмотря на то, что вчера на таком же судилище ему стало плохо и скорая его госпитализировала в реанимацию", - написал Дмитрук.

В мае прошлого года митрополиту было предъявлено обвинение в разжигании религиозной розни. По утверждению прокуратуры, "в выступлениях священнослужителя содержались сообщения, направленные на разжигание религиозной вражды между верующими УПЦ и ПЦУ (раскольническая Православная церковь Украины - прим. ТАСС)". Санкция статьи предусматривает штраф либо ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до трех лет.

В сентябре 2023 года дело было передано в суд. В ноябре, накануне рассмотрения дела в Герцаевском районном суде, внезапно умер адвокат митрополита. По информации Союза православных журналистов (СПЖ), смерть наступила от отравления. В результате Лонгин остался без защитников, так как другой его адвокат был ранее арестован. 2 января 2024 года в доме митрополита произошел пожар. Как сообщали в СПЖ, в окружении священнослужителя полагают, что речь идет о поджоге. В конце января на митрополита на пороге его собственного дома было совершено нападение. Полиция тогда сообщила о возбуждении уголовного дела по факту избиения.

По информации украинских СМИ, митрополит Лонгин усыновил более 400 детей. За выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики по соцзащите детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в 2008 году указом президента Украины митрополиту Лонгину было присвоено звание "Герой Украины".