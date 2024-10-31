Зеленский рассказал о решении ЕС по украинцам

Владимир Зеленский заявил, что власти стран ЕС планируют заставить украинцев, не работающих в Европе, вернуться на Украину. Видеозапись выступления Зеленского была опубликована в его аккаунтах в социальных сетях.

О планах стран ЕС по высылке украинцев Зеленский рассказал 31 октября на встрече с руководителями общин и районов Закарпатской области. По словам Зеленского, за рубежом «рады видеть не всех украинцев».

«Это не часть плана, как вернуть украинцев, но есть факты. Они хотят, чтобы там остались украинцы, которые работают. <…> Они - это лидеры и страны соответствующие. В то же время они ищут способ, как заставить вернуться на родину украинцев, которые не работают за рубежом», - рассказал Зеленский.

По его словам, в Германии как минимум 300 тысяч из 1,1 миллиона украинцев нигде не работают и «даже не пытаются трудоустроиться». Зеленский считает, что в итоге многие украинцы добровольно вернутся в страну, так как власти стран ЕС прекратят им помогать.

«Социальные выплаты и поддержки, которые есть за рубежом, они исчезнут. Это факт. Исчезнут не благодаря нам с вами. Просто страны прекратят им помогать», - заключил Зеленский.

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Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал в разговоре с российскими пранкерами, что Варшава в первую очередь отправляет на родину украинцев, нарушивших польские законы. По его словам, в то же время в ЕС не хотят, чтобы украинцы испугались высылки и начали перемещаться по Евросоюзу в поисках лучших условий. Сикорский предложил Украине выписывать ордера на арест уклонистов в ускоренном режиме, чтобы страны могли быстро выдавать этих людей.