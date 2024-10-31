Глава МИД Венгрии на русском языке начал выступление на Минской конференции
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл на Минскую конференцию по евразийской безопасности, своё выступление за трибуной он начал на русском языке.
«Добрый день, уважаемые министры, дорогие коллеги, дамы и господа. Прежде всего я хотел бы поблагодарить за приглашение. Это большая честь для меня — снова быть в Минске на этой конференции», — сказал Сийярто по-русски.
Министр добавил, что представит позицию Венгрии по глобальной безопасности.
Выступая на этом же мероприятии, президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Украине и России нужно садиться за стол переговоров без предварительных условий.