Глава МИД Венгрии заговорил по-русски в Минске

Глава венгерского МИД Петер Сийярто произнес несколько предложений на русском языке в начале своей речи на конференции по евразийской безопасности в Минске. Об этом сообщает РИА Новости.

Сийярто принял участие в конференции, проходящей 31 октября. В начале своего выступления венгерский министр назвал большой честью приглашение на эту встречу.

«Я хотел бы поблагодарить за приглашение, это большая честь для меня - снова быть в Минске на этой конференции уже второй раз. Спасибо за то, что я могу представить вам позицию Венгрии по глобальной безопасности», - сказал Сийярто на русском языке.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что НАТО готовится к войне с Россией, но конфликт все еще можно предотвратить. Он отмечал, что «военный экспресс отошел от предпоследней станции».

Сийярто заявлял, что европейскую бюрократию охватил «военный психоз» из-за украинского кризиса. По его словам, некоторые страны ЕС рассматривают удары по территории России западным оружием как «меру по построению мира». При этом позиция Венгрии остается неизменной - страна не поставляла и не будет поставлять оружие Украине, подчеркивал Сийярто.