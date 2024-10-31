Сийярто: Венгрия не откажется даже от части своего суверенитета

Венгрия не откажется даже от части своего суверенитета, несмотря на давление извне. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на открытии II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Сегодня ключевое слово - это суверенитет. Есть силы как за пределами Венгрии, так и внутри страны, которые хотят, чтобы мы отказались от части своего суверенитета. Но мы не откажемся", - заверил глава МИД.

Он отметил, что для Венгрии суверенитет означает право "смотреть на мир со своей точки зрения".

"Никто не должен указывать нам, что и где мы должны говорить и делать", - подчеркнул Сийярто.

В то же время Венгрия никому не навязывает свои взгляды, добавил министр.