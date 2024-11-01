Стало известно, что в Купянске остались только наемники и мародеры

Командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также власти Купянска в Харьковской области на фоне наступления российских войск покинули город, в нем остаются только наемники и мародеры. Об этом рассказал ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

По его словам, в городе сейчас нет ни военных командиров, ни гражданской администрации.

В населенном пункте остаются наемники из Польши, Болгарии, Германии и Канады. Водолацкий утверждает, что наемники выступают в роли заградотрядов, расстреливая мобилизованных украинских бойцов в случае их отступления или сдачи в российский плен.

Также Водолацкий сообщил, что ВС РФ уже вышли на прямую видимость Купянска Харьковской области.

31 октября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что подразделения Вооруженных сил России продвигаются в сторону Купянска, взятие Кругляковки дало им тактический простор.

Город Купянск находится в 116 км от Харькова. Через населенный пункт проходят автомобильные дороги Т-2109 и Р-07, а также там расположен крупный железнодорожный узел.