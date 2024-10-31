Сербский вице-премьер Александр Вулин заявил, что саммит БРИКС показал, насколько глупо пытаться изолировать Россию и желать победы над ней. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе сербский вице-премьер посетил саммит БРИКС в Казани и побывал на приеме, который президент РФ Владимир Путин организовал для участников и гостей саммита. В четверг, 31 октября, Вулин принял участие в минской конференции по Евразийской безопасности.

«Саммит БРИКС показал, насколько глупа политика попыток изоляции России <…>. Так же глупо не желать мира в наше время, для нашего поколения, а желать победы над Россией», - заявил политик, выступая на конференции.

Вулин также раскритиковал «нагнетание страха» вокруг Китая и попытки лишить Сербию возможности выбирать для себя альянсы. Он назвал такую политику «глупой, безответственной и опасной».

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Во время саммита БРИКС Вулин заявил, что западные страны оказывают давление на все виды сотрудничества между Сербией и Россией. Он подчеркнул, что Сербия не будет присоединяться к санкциям против РФ. Также вице-премьер заверил, что Белград не откажется от экономического сотрудничества с Москвой.