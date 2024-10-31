Лукашенко: Запад понимает, что Украина на поле боя не победит

Запад осознает, что Украина не в состоянии победить Россию на поле боя и необходимы мирные переговоры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Последние мои контакты с умными представителями "цивилизованного Запада" говорят о том, что у нас наметился некий крен. Запад понял, что надо договариваться по Украине, грубо говоря, возможно быть ничьей. Потом была Курская область, продвижение россиян по всему фронту. Ситуация на земле изменилась. Не мы не хотим мира, все упирается в одного человека", - отметил он.

Белорусский лидер добавил, что Запад стремится сохранить лицо. "Он не может, как в Афганистане, когда полоскали американцев, их сторонники падали на землю", - резюмировал он.