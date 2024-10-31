Лукашенко: Москве и Киеву надо начинать переговоры без предварительных условий

Украине и России нужно садиться за стол переговоров без предварительных условий. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил в ходе выступления на II Минской международной конференции по евразийской безопасности. ТАСС

«Сегодня вопрос не в причинах, потом разберемся с причинами. Надо начать решать вопрос за столом переговоров», — подчеркнул Лукашенко. RT на русском

Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков обсудил со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэем перспективы мирного урегулирования на Украине. Газета.Ru