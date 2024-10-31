Лукашенко возмутился нападкам на генсека ООН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что генсек ООН Антониу Гуттереш подвергся нападкам за посещение саммита БРИКС в Казани. Как сообщает РИА Новости, об этом белорусский лидер сказал на международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По мнению Лукашенко, на Западе происходит «крах постулатов» демократических обществ. По его мнению, существует «демократия для себя» и «демократия на экспорт».

«Какими демократическими ценностями можно объяснить происходящее на Ближнем Востоке и Украине. Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого США их сателлиты сочтут угрозой нацбезопасности? Или новый демократический тренд – пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств», — сказал белорусский президент.

Он напомнил о признании Гуттереша персоной нон грата в Израиле за его принципиальную позицию по конфликту на Ближнем Востоке. Также Лукашенко задался вопросом, как можно оценить «неутихающие нападки» на генсека ООН за посещение саммита БРИКС.

Напомним, что на прошлой неделе Гуттереш посетил Казань, где, в числе прочего, встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ООН заявляли, что российский лидер и глава международной организации говорили о конфликте на Украине. После этого генсек столкнулся с критикой со стороны западных политиков.