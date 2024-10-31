Пашинян призвал не называть армянский алкоголь коньяком

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что армянскую алкогольную продукцию нельзя называть коньяком, так как такое название - «нематериальная ценность Франции». Его слова приводит ТАСС.

Такое мнение Никол Пашинян высказал на заседании правительства.

«Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции. Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк», - пояснил он, добавив, что даже в семьях должны «коньяк называть бренди».

В свою очередь министр экономики Геворг Папоян отметил, что с помощью Евросоюза армянские производители уже начали обозначать свой алкогольный продукт как бренди.

В 2021 году правительство Армении одобрило соглашение о финансовой помощи от Евросоюза в размере €3 млн за прекращение производства алкогольных напитков под брендом «коньяк». По законодательству ЕС право на такое название имеет только продукция, произведенная в определенном регионе Франции.