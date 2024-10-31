Обзор иноСМИ: срыв поставок дронов Украине и «блокировка» Солнца элитами США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Выборы в США: кто бы ни победил, проиграет Европа»

Европейцы с нетерпением ждут, кто победит на выборах в США - Дональд Трамп, «кошмар для многих» в ЕС, или Камала Харрис, которую считают гораздо более полезной для трансатлантических отношений, пишет Politico. Автор статьи Николас Винкур советует европейцам меньше беспокоиться о новом президенте США и больше о том, как Европа сможет в одиночку справляться с глобальными проблемами.

По словам Винкура, неудобная правда заключается в том, что интерес Америки к Европе неуклонно снижается в течение последних 30 лет. Ни один из кандидатов не вернет трансатлантический расцвет начала 1990-х, уверен автор статьи. Трампа Винкур назвал поклонником Владимира Путина, желающим ввести 100-процентные пошлины на европейские товары. Харрис, напротив, обещает преемственность по отношению к роли США в мире. Однако общая картина такова: Европа уже не так важна для Вашингтона, как когда-то. Стареющая и съеживающаяся, страдающая аллергией на силовую политику, раздробленная и не склонная к риску, Европа все чаще вызывает у многих американцев не любовь, а презрение. В США считают Европу «местом, подходящим для отпуска, и не более того», заключил автор статьи.

«Байден хочет превратить армию США в корпус янычар»

Бывший помощник 40-го президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил в своей статье для The American Conservative, что 46-й глава страны Джо Байден провел большую часть своего срока, жертвуя интересами американцев ради выгоды иностранных правительств. Особенно плохой идеей Бэндоу назвал предложение Байдена гарантий безопасности Саудовской Аравии, одной из немногих абсолютных монархий в мире.

По мнению автора статьи, Байден хочет превратить армию США в «современный корпус янычар», где американский персонал будет выступать в качестве «королевских телохранителей». Уходящий в отставку Байден продолжает продвигать этот план, что противоречит его «хвалебным песнопениям демократии». По словам Бэндоу, эту идею можно было бы списать со счетов как «продукт прогрессирующего слабоумия» Байдена, если бы ее не поддерживали другие сотрудники американской администрации вроде главы Госдепа Тони Блинкена. Белый дом Байдена считает гарантии безопасности разумной платой Эр-Рияду за улучшение отношений с Израилем, однако это лишь еще больше вовлечет Вашингтон в многочисленные жестокие ближневосточные конфликты, уверен Бэндоу. Он подчеркнул, что ни Саудовская Аравия, ни Израиль не представляют собой жизненно важных интересов, достойных пролития американской крови.

Президент Аргентины уволил главу МИД за поддержку Кубы

Президент Аргентины Хавьер Милей уволил министра иностранных дел страны Диану Мондино после того, как она проголосовала в ООН за прекращение эмбарго США против Кубы. Об этом сообщает Bloomberg.

Милей назначил главой МИД Херардо Вертейна, который был послом Аргентины в США. Bloomberg отмечает, что увольнение Мондино стало крупнейшей отставкой в нынешнем правительстве Аргентины. Милей, вступивший в должность в конце 2023 года, открыто поддерживает США. Он занял более прохладную позицию по отношению к левым торговым партнерам Аргентины в регионе и за рубежом, в том числе дистанцировавшись от Кубы и Венесуэлы. Уволенная Мондино играла ключевую роль в поддержании гладких дипломатических отношений с международными партнерами Аргентины, несмотря на провокационные комментарии Милея в адрес Бразилии, Китая и других стран.

Элиты США финансируют спорные эксперименты по блокировке Солнца

Это звучит как научная фантастика, но это реальность: венчурные капиталисты, основатели стартапов и элита Кремниевой долины вкладывают деньги в спорную технологию под названием «Модификация солнечного излучения» (SRM), якобы способную охладить Землю, «заблокировав» Солнце. Как сообщает Bloomberg, технология может сдержать изменение климата, но она не лишена рисков.

Технология SRM призвана сымитировать процесс, при котором вулканы выбрасывают частицы в атмосферу: крупное извержение может ощутимо охладить мир на какое-то время. Одно из технологических предложений - впрыск стратосферного аэрозоля. По задумке ученых, на высоте более 20 километров необходимо выбрасывать с самолета в стратосферу партии микроскопических частиц, которые останутся взвешенными в воздухе. Они смогут отражать часть солнечной энергии обратно в космос, но при этом не будут затягивать небо по примеру облаков. Критики SRM опасаются, что вмешательство в атмосферные процессы может вызвать непредсказуемые последствия для климата и экосистем.

Санкции Китая сорвали поставки дронов Украине

Санкции Китая против компании Skydio, крупнейшего производителя беспилотников в США и поставщика ВСУ, сорвали поставки дронов Украине, пишет Financial Times. По данным газеты, санкции заблокировали единственного поставщика аккумуляторов Skydio.

Китай ввел ограничительные меры 11 октября. Санкции, направленные сразу против нескольких американских групп, стали ответом на одобрение властями США продажи ударных беспилотников Тайваню. Из-за ограничений Skydio приходится в спешке искать альтернативных поставщиков, компания уже обратилась за помощью в администрацию президента США, отмечает FT.