Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале посоветовал президенту Польши Анджею Дуде (признан в РФ СМИ-иноагентом) не обижаться из-за секретных материалов «плана победы» Владимира Зеленского. Газета.Ru

«Дуда обиделся на Величайшего, что тот не показал ему "секретные приложения к плану победы". Старик, не обижайся. Их просто нет. Фокус.<…> Или как там это у вас по-польски?» — отметил украинский нардеп. Дубинский с иронией добавил, что если Зеленский до конца раскроет детали «плана победы» сейчас, то ему «не с чем будет ехать на шопинг в январе». Lenta.ru

До этого Дуда заявлял, что Украина перестала рассматривать Польшу в качестве одного из главных своих союзников, поскольку размеры помощи Киеву от Варшавы снижаются. Российская газета