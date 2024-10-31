Глава Гагаузии обратилась с призывом к иностранным посольствам

Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала иностранные посольства и аккредитованные в Молдавии международные структуры «перестать закрывать глаза» на «акты беззакония», которые совершают власти республики. Как сообщает РИА Новости, об этом на брифинге заявил ее помощник Юрий Кузнецов, который зачитал декларацию политика.

Напомним, что в последние месяцы полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после выборов президент Майя Санду заявила, что у правоохранителей якобы есть доказательства попыток подкупа 150-300 тысяч избирателей. После первого тура голосования полиция стала утверждать, что через карты «Промсвязьбанка» в страну поступили 39 млн долларов для подкупа. По подозрению в преступлении задержали несколько представителей оппозиционного блока «Победа».

По мнению Гуцул, рассуждая о демократии и правах, Санду и правящая партия «Действие и солидарность» выстроили в стране полицейское государство. Основной задачей правоохранителей стало давление на несогласных, а против оппозиционных деятелей фабрикуют уголовные дела.

«Я призываю международные структуры, аккредитованные в Молдавии, посольства и правозащитные организации перестать закрывать глаза на эти и другие многочисленные акты беззакония», — зачитал ее обращение Кузнецов.

В декларации подчеркивается, что накануне второго тура выборов президента полиция бросила все силы на запугивание наиболее уязвимых и беззащитных жителей страны и Гагузии в частности — пенсионеров. Правоохранители звонят пожилым людям и обходят их дома, обвиняя в продаже голосов и «настоятельно советуют сделать правильный выбор во втором». В противном случае им грозят штрафами и тюремным заключением.

Напомним, что первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующий президент Майя Санду набрала 42,45%. Второе место занял кандидат от Партии социалистов Александр Стоянголо с 25,98%. Они оба прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября.