Ситуация в мире становится все более напряженной, идет деградация системы безопасности. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Ситуация [в мире] становится все более критичной и напряженной. Как правило, говоря о безопасности, подразумевают гарантии защиты от посягательств на свою территорию. Однако всеобъемлющая безопасность по определению должна давать гарантии государствам не только в военной сфере, но и в политической, экономической, информационной и иных. Если смотреть под таким углом, становится очевидным масштаб охватившего планету кризиса", - сказал он.