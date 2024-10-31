Говорившие о фальсификации выборов в Грузии отказываются от дачи показаний

Лица, заявившие о массовой фальсификации парламентских выборов в Грузии, отказываются от дачи показаний в Генпрокуратуре, что осложняет расследование дела. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Лица, которые публично говорили, что владеют информацией и доказательствами о возможных преступлениях, совершенных во время выборов, до сих пор не сотрудничают со следствием и отказываются от предоставления соответствующей информации, что осложняет процесс расследования. Прокуратура призывает их своевременно явиться в следственные ведомства и начать сотрудничество для обеспечения быстрого, эффективного и объективного расследования", - говорится в заявлении.

В Генпрокуратуре также отметили, что они расследуют 47 уголовных дел, связанных с возможной фальсификацией парламентских выборов.

"В прокуратуре Грузии, а также МВД и Специальной следственной службе по возможным фактам уголовного преступления, совершенного в предвыборный период и в день выборов, следствие ведется по 47 уголовным делам. В частности, по квалификации фальсификации выборов, оказания давления на волю избирателя, нарушения тайны голосования на избирательном участке, подкупа избирателей, противодействия журналистской деятельности", - говорится в заявлении.

Генпрокуратура Грузии в среду сообщила, что возбудила уголовное дело в связи с фальсификацией парламентских выборов и вызывала президента страны Саломе Зурабишвили на допрос, однако та отказалась от дачи показаний.

Выборы в Грузии

Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября, впервые с использованием электронных урн. По данным Центризбиркома, у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" 53,93% голосов, она побеждает и получает право единолично сформировать правительство. Пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии: у "Коалиции за перемены" 11% голосов, у партии "Единство - Национальное движение" - 10,16%, у "Сильной Грузии" - 8,8%, у партии "Гахария за Грузию" - 7,76%. Остальные голоса получили партии, не преодолевшие порог в 5%.

Все прошедшие в парламент оппозиционные партии отказываются признавать итоги выборов, так как считают их сфальсифицированными. Также результаты выборов не признала Зурабишвили. По утверждению президента, данные ЦИК подтасованы, и в действительности оппозиция набрала суммарно больше голосов, чем "Грузинская мечта", и получила большинство в парламенте.