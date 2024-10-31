Пашинян призвал не называть армянский коньяк коньяком

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком.

"Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции. Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, - армянское бренди", - заявил он на заседании правительства.

Пашинян добавил, что даже в семьях должны "коньяк называть бренди".

Министр экономики Геворг Папоян заявил, что с помощью ЕС армянские производители начали брендировать свой продукт как бренди.