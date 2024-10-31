Представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга выразил надежду, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предоставит якобы имеющуюся у нее информацию о нарушениях на прошедших парламентских выборах.

Миллер также отметил, что США уже начали консультации с европейскими коллегами относительно того, какие еще расследования могут быть необходимы.

«Я позволю президенту говорить за себя, но, насколько я понимаю, она сказала, что у нее есть информация о нарушениях, поэтому, надеюсь, она сможет предоставить эту информацию, которая будет иметь значение для любого расследования, независимо от того, проводится оно грузинскими властями или кем-либо другим», — заявил Миллер.

30 октября прокуратура Грузии начала расследование по делу о предполагаемых фальсификациях на выборах в парламент. На допрос вызвана президент страны Саломе Зурабишвили.

Президент Грузии отказалась идти на допрос

Дело возбуждено на основании обращения Центральной избирательной комиссии от 30 октября. Президенту Грузии необходимо явиться к следователям 31 октября. Согласно заявлению ЦИК, Зурабишвили должна располагать доказательствами возможной фальсификации.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент, по итогам которых победила правящая партия «Грузинская мечта» с 54,3% голосов. Президент Грузии назвала прошедшее голосование «тотальной фальсификацией». Оппозиционные партии не признали результаты и потребовали переголосования. У здания парламента в Тбилиси прошли митинги.