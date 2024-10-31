В Армении отказались называть признание геноцида армян приоритетом страны

Правительство Армении не считает международное признание геноцида армян в Османской империи своим главным приоритетом в международной политике. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Арарат Мирзоян. Lenta.ru

«Вопрос международного признания геноцида армян не является приоритетом во внешнеполитической повестке Армении», - заявил он и добавил, что «трагические страницы истории должны изучать историки». ТАСС

Ранее Мирзоян сказал, что Еревану и Баку осталось согласовать одну-две формулировки мирного договора. News.ru