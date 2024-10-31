Три генконсульства Беларуси планируют открыть в России

Еще до прихода весны будущего года планируется открыть генконсульство Беларуси в Нижнем Новгороде. Это предусмотрено постановлением Совета Министров РБ, текст которого официально опубликован в четверг на национальном интернет-портале.

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Кроме того, в постановлении определены сроки открытия консульств и в Калининграде - до 1 июня, а во Владивостоке к началу очередного учетного года - до 1 сентября. Правда, следует из содержания документа, до открытия новых генконсульств отделения посольств Беларуси в этих городах будут закрыты.

Кабинет министров, уточняет БЕЛТА, поручил связи с этим минфину обеспечить финансирование расходов на открытие и содержание генеральных консульств в рамках средств, выделенных МИД на эти цели.

Расходы на закрытие отделений посольства в Нижнем Новгороде, Калининграде и Владивостоке будут покрыты за счет ранее предусмотренных бюджетных средств.

Остается добавить, что это постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.