МВД Грузии задержало двух человек за массовый вброс бюллетеней

МВД Грузии задержало двух человек в день проведения парламентских выборов по обвинению в массовом вбросе бюллетеней на одном из избирательных участков Марнеульского района. Об этом говорится в заявлении ведомства. Lenta.ru

«Следствием установлено, что обвиняемые во время проведения парламентских выборов 26 октября на 69-м участке села Садахло Марнеульского района с нарушением законодательства в избирательную урну поместили бюллетени», — сообщает МВД Грузии. ТАСС

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру после слов о выборах. RT на русском