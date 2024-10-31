Армения заявила о крепких связях с РФ вопреки разногласиям

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что у Москвы и Еревана есть некоторые разногласия по внешнеполитическим вопросам, но это не влияет на их крепкую экономическую связь и «прозрачные» отношения. Об этом сообщает ТАСС.

Мирзоян также сообщил, что Армения и Азербайджан в ближайшем будущем смогут окончательно согласовать проект мирного соглашения. По его словам, странам осталось договориться по одному-двум пунктам.

Осенью прошлого год в СМИ появилась информация, что Армения и Казахстан ведут консультации по линии правительств и спецслужб о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входит Россия. Премьер Армении Никол Пашинян до этого заявлял, что структуры внешней безопасности, в которых состоит страна, оказались неэффективны. Он подчеркивал, что это продемонстрировала ситуация в Нагорном Карабахе и нападение Азербайджана.

Позже Пашинян назвал выход ОДКБ «логичным шагом», так как организация не вмешалась в конфликт в Нагорном Карабахе. При этом премьер указал, что выйти из ОДКБ Армения может «через месяц, через год или три года».