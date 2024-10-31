ГП Грузии выдвинула обвинения против организаторов вброса бюллетеней на выборах

Генеральная прокуратура (ГП) Грузии официально выдвинула обвинения против двух человек, организовавших массовый вброс бюллетеней на одном из избирательных участков в день проведения парламентских выборов. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум людям по факту фальсификации выборов. Расследование МВД установило, что 26 октября 2024 года во время проведения парламентских выборов в Грузии обвиняемые на 69-м избирательном участке Марнеули с целью фальсификации выборов вбросили в избирательные урны поддельные бюллетени, что вызвало прекращение процесса голосования и аннулирование результатов выборов на указанном участке", - указано в тексте.