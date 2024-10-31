Гуцул потребовала реакции на репрессии против оппозиции в Молдавии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул обвинила действующего президента республики Майю Санду в выстраивании полицейского государства с молчаливого согласия международных структур.

"Рассуждая о демократии и правовом государстве, Санду и ее партия выстроили в Молдове полицейское государство, где главной задачей правоохранительных органов стало давление на несогласных. <…> Я призываю международные структуры, аккредитованные в Молдове посольства и правозащитные организации перестать закрывать глаза на эти и другие многочленные акты беззакония. Молчание с их стороны становится соучастием в этих действиях", - говорится в заявлении, которое зачитал в ходе брифинга в Кишиневе заместитель Гуцул Юрий Кузнецов.