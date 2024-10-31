Посол Ирана назвал БРИКС протестом против диктатуры Запада

Иранский посол в России Казем Джалали заявил, что БРИКС отражает протест стран Глобального Юга против однополярного мира во главе с США. Об этом сообщает РИА Новости.

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Джалали отметил, что члены БРИКС выступают против диктатуры в глобальной политике, а Иран находится в авангарде такого подхода. Членство Ирана в БРИКС способствует «углублению сущности» организации, заявил дипломат.

«БРИКС есть протест стран Глобального Юга против попытки формирования структуры власти однополярного мира с американской осью», - подчеркнул иранский посол.

В конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС, на тот момент в блок входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Все они, кроме Аргентины, стали членами БРИКС в начале 2024 года.

Новый саммит БРИКС прошел в Казани в октябре 2024 года. По итогам саммита Индонезия заявила о планах присоединиться к блоку. Также сообщалось, что подать заявки на членство в организации планируют Турция, Нигерия, Буркина-Фасо и еще около 30 стран.