США предсказали политическое цунами после выборов

Независимо от итогов выборов президента США, страну ждет опасная ситуация. Такое мнение выразил редактор портала Virginia Defender Фил Вилайто в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

«Независимо от того, кто победит на президентских выборах в Соединенных Штатах, мы столкнемся с совершенно новой и очень опасной ситуацией», — полагает журналист.

В США заявили, что другие страны не смогли получить доступ к системам для голосования

По его словам, политические подходы Трампа все сильнее склоняются вправо и радикализируется, он обещает применить нацгвардию для депортации нелегалов и стать «диктатором на один день» в случае своей победы. Вилайто также допустил, что Трамп может заниматься подготовкой «базы к насильственным действиям и восстанию» в случае своего проигрыша.

«Если победит Харрис, я ожидаю, что мы увидим насилие на улицах в масштабах, по сравнению с которыми 6 января покажется чаепитием. В любом случае, на горизонте цунами», — заключил эксперт.

Ранее Харрис заявила, что цель Трампа — создать в политике больше хаоса и раскола. По словам Харрис, Трамп в случае избрания создаст «еще больше хаоса» и раскола в американской политике. Она добавила, что ее соперник не будет сосредотачивать внимание на нуждах жителей страны.