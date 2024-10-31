В Ливане заявили о притворстве Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп лицемерит, заявляя о своих намерениях остановить войну Израиля в секторе Газа и Ливане. Об этом завил проживающий в США ливанский политолог Али Мансур, пишет РИА Новости.

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По его словам, стратегия выбрана на фоне безграничной помощи действующего президента страны Джо Байдена Израилю.

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«Байден со своей политической изворотливостью выиграл часть голосов арабов, обманув многих из них, заставив поверить, что он - человек мира, вопреки его поддержке Израиля в действиях по уничтожению ХАМАС и "Хезболлах" и далее в ударе по Ирану», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Трамп в случае избрания на пост главы страны приступит к ускоренному урегулированию конфликтов на Украине на Ближнем Востоке.