Эрдоган подал в суд на лидера оппозиции и мэра Стамбула

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал судебные иски к лидеру оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюру Озелю и представляющему ее же мэру Стамбула Экрему Имамоглу за оскорбительные высказывания в свой адрес. В качестве моральной компенсации он потребовал по 1 млн турецких лир ($29 тыс.) с каждого из них, сообщил телеканал A Haber со ссылкой на адвоката Эрдогана Ахмета Озеля.

Поводом для исков стали заявления представителей оппозиции на митинге в Стамбуле 31 октября в адрес Эрдогана в связи с арестом руководителя местного муниципалитета Эсенюрт Ахмета Озера по обвинению в террористической деятельности. Он является членом НРП. Лидер партии республиканцев назвал Эрдогана "диктатором", а мэр Стамбула заявил, что власти подобными действиями "преследуют темные цели", отмечает оппозиционный телеканал "Сёзджу". Комментируя решение Эрдогана, лидер НРП заявил, что иного не ожидал.

"Очевидно, что мои слова вызвали его недовольство", - приводит слова Озеля телекомпания.

Глава муниципалитета Эсенюрт был задержан 30 октября на основе ордера прокуратуры. Правоохранители, как утверждается, располагают данными о его многочисленных телефонных разговорах с представителями руководящего звена Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана террористической в Турции). В тот же день он был арестован судом на основе статьи УК "Участие в деятельности вооруженной террористической организации РПК" и отстранен от должности.

31 октября в Стамбуле по призыву НРП состоялся митинг в поддержку главы крупнейшего муниципалитета Стамбула.

НРП является второй по представительству партией в 600-местном парламенте Турции, располагая 128 мандатами.