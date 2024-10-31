Ким Чен Ын прокомментировал запуск межконтинентальной ракеты

Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил запуск межконтинентальной баллистической ракеты, сообщает «Голос Кореи».

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Он назвал пуск «справедливой военной мерой, которая показывает нашу решимость дать ответ врагам». Ким Чен Ын заявил, что они «в последнее время намеренно обостряли ситуацию в регионе и угрожали безопасности республики».

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Запущенная ракета упала в районе, находящемся примерно в 300 километрах к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков. Она летела 1 час 26 минут, что стало наибольшим показателем за все время пусков. В связи с этим Минобороны Японии допустило, что в Северной Корее использовали иной тип ракеты.