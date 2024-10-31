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КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, пишет РИА Новости со ссылкой на южнокорейское агентство Ренхап.

"КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — пишет агентство ссылаясь на данные Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что запуск произошел через несколько часов после того, как министры обороны Южной Кореи и США осудили "в один голос" в "самых решительных" выражениях якобы имеющее место развертывание войск Северной Кореи в России во время ежегодных переговоров союзников по обороне в Пентагоне в среду.

Пентагон не исключил вовлечения третьих стран в конфликт на Украине

Министр обороны США Ллойд Остин не исключил прямое вовлечение военных из третьих стран в конфликт на Украине на стороне Киева. Это станет ответом на возможное присутствие военных из КНДР в зоне СВО, сообщает РИА Новости.

"Да, это может вдохновить других на совершение действий, различных действий", — приводит агентство слова министра обороны на вопрос журналистов о том, могут ли другие страны отправить своих военнослужащих воевать на стороне Украины в качестве реакции на якобы присутствие военных из КНДР в зоне СВО.

Небензя раскритиковал созыв Совбеза ООН по Украине

Западники созывом заседания Совбеза ООН по якобы присутствию войск КНДР в РФ пытаются скрыть собственное решение отправить войска НАТО на Украину, пишет РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при Всемирной организации Василий Небензя.

"Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу – попытаться "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО для поддержания режима просроченного киевского диктатора на плаву... Скрыть факты появления на территории, подконтрольной киевскому режиму, натовских солдат и специалистов, как бы они ни были замаскированы и какие бы легенды им ни выдумывались, уже попросту невозможно. Иностранцы уничтожаются десятками и сотнями ежедневно, берутся в плен, фигурируют на видеороликах среди солдат ВСУ", – приводит агентство слова российского дипломата.

Трамп проехал на мусоровозе после слов Байдена об "отбросах"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп проехал на мусоровозе после того, как действующий американский лидер Джо Байден назвал его сторонников отбросами, сообщает РИА Новости со ссылкой на британский таблоид Daily Mail.

"Это заявление Байдена — настоящий позор", — приводит агентство слова Трампа.

Отмечается, что политика сняли американские телеканалы в светоотражающей жилетке на пассажирском сидении грузовика с надписью "Трамп" на кузове.

"Разжечь костер". В Киеве раскрыли, где готовят новый майдан

Организаторы протестных акций против итогов парламентских выборов в Грузии пользуются поддержкой Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

"Глобалистские марионетки пытаются раздуть костер майдана в Грузии, причем без стеснения используют для этого украинские ресурсы", — цитирует агентство слова депутата.

Кроме этого, по словам Дубинского, в поддержку протестующих выступил гражданин Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, продвигающий интересы Владимира Зеленского и его команды.