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Будущее НАТО в случае избрания Трампа оценили

Аналитик из Нидерландов Йост Нимеллер оценил будущее НАТО в случае избрания президентом США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. По его мнению, политика Альянса полностью изменится, передает РИА Новости.

Будущее НАТО в случае избрания Трампа оценили
© globallookpress.com

Эксперт отметил, что новый генсек блока Марк Рютте явлется гибким человеком, поэтому будет транслировать те сообщения, которые потребуются, и легко поладит с новым американским лидером.

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Нимеллер напомнил, что Трамп обещал в случае избрания закончить конфликт на Украине в его текущем виде, что станет концом миллиардной финансовой помощи Киеву. Остается открытым вопрос, продолжит ли Евросоюз выделять значительные средства, аналитик усомнился в подобном развитии событий.

«НАТО — не более, чем машина Вашингтона, решения принимаются в Вашингтоне, так что да, это будет концом ситуации, которая у нас сейчас есть», — подчеркнул он, добавив, что Европа не имеет реальной военной мощи для противостояния России и полностью зависит в этом отношении от США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о сценариях развития конфликта с Россией после выборов президента США, которые пройдут менее чем через месяц — 5 ноября 2024 года. По словам политика, президентская гонка имеет решающее значение для будущего республики. От этого, уточнил он, зависит в том числе вступление страны в НАТО.

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