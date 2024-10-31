В Таиланде подтвердили решимость королевства стать членом БРИКС

Таиланд нацелен стать полноправным членом БРИКС. Об этом заявил глава МИД страны Марит Сангиампхонг в беседе с «Известиями».

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«Таиланд подтверждает свою готовность и решимость стать полноправным членом БРИКС при первой же возможности», — подчеркнул дипломат.

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По его словам, Таиланд готов сотрудничать, в частности, в сфере продовольственной безопасности, международных финансов и развития цепочек поставок. Сангиампхонг выразил мнение, что королевство может сделать БРИКС более влиятельным.

Также королевство «с живым интересом следит за развитием группы, в том числе за ее недавним расширением за счет присоединения ключевых стран — экспортеров энергоносителей и продовольствия». По мнению главы МИД Таиланда, это значительный шаг в сторону более инклюзивного и влиятельного БРИКС с большим потенциалом для формирования мировой повестки.

По итогам саммита БРИКС в Казани 13 государств получили статус стран — партнеров объединения, в их числе и Таиланд.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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