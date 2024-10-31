Предсказавший развал СССР историк оценил план победы Зеленского

Французский историк Эммануэль Тодд прокомментировал «план побед»ы Украины, который представил президент страны Владимир Зеленский. Мнение эксперта приводит Neue Zürcher Zeitung.

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Тодд оценил «план победы» Зеленского и подчеркнул, что его предложение не связано с реалиями конфликта.

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«Одно только название "плана победы" напоминает оруэлловский метод полного переосмысления реальности, потому что российская армия наступает», — отметил он.

24 октября Зеленский подтвердил разработку второго внутреннего «плана победы» на случай продолжения конфликта. Он добавил, что документ будет касаться оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов и информационный сферы Украины.