Предсказавший развал СССР историк оценил план победы Зеленского
Французский историк Эммануэль Тодд прокомментировал «план побед»ы Украины, который представил президент страны Владимир Зеленский. Мнение эксперта приводит Neue Zürcher Zeitung.
Тодд оценил «план победы» Зеленского и подчеркнул, что его предложение не связано с реалиями конфликта.
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский останется без поддержки после выборов в США
«Одно только название "плана победы" напоминает оруэлловский метод полного переосмысления реальности, потому что российская армия наступает», — отметил он.
24 октября Зеленский подтвердил разработку второго внутреннего «плана победы» на случай продолжения конфликта. Он добавил, что документ будет касаться оборонно-промышленного комплекса, экономики, финансов и информационный сферы Украины.