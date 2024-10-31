Байден покусал детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме

Президент США Джо Байден укусил по меньшей мере двух детей во время празднования Хеллоуина в Белом доме.

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Как сообщил телеканал Fox News, матери обоих детей принесли их навестить 81-летнего американского лидера, который, похоже, не возражал против общения.

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«Президента Байдена сфотографировали игриво кусающим по меньшей мере двух младенцев, одетых в костюмы на Хеллоуин, на мероприятии в Белом доме в среду вечером», — указывается в сообщении.

Похожий случай произошёл в июле 2023 года, когда Байден попытался укусить ребёнка на встрече перед отъездом из Финляндии.