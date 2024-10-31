Politico: США и Китай провели тайный обмен заключенными

США и Китай провели непубличный обмен заключенными в прошлом месяце. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Politico.

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Согласно данным газеты, США вернули американского пастора Дэвида Линя, отбывавшего пожизненное заключение в КНР с 2006 года в обмен на неназванного гражданина Китая, который находился под стражей в Штатах.

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Американские СМИ в сентябре сообщали об освобождении Линя, однако информации об обмене ранее не поступало.

Ранее стало известно об обмене заключенными между Россией и Западом, который состоялся 1 августа в аэропорту Анкары. В нем участвовали 26 заключенных из семи стран. В результате РФ удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

Американский президент Джо Байден подтвердил, что в рамках операции были освобождены журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, экс-морпех Пол Уилан, редактор радиостанции "Радио Свобода" (признано иностранным агентом и нежелательной в РФ организацией) Алсу Курмашева и оппозиционер Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иноагентом).