Раскрыты последствия прекращения помощи для Украины

Бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел заявил, что если кандидат в президенты США Дональд Трамп станет главой государства, то Украину ждут трудности. Его слова приводит РИА Новости.

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский останется без поддержки после выборов в США

Ван Боммел раскрыл последствия прекращения помощи для Украины и заявил, что Евросоюз не компенсирует поддержку Киева при победе Трампа.

«Если Трамп победит на выборах и решит прекратить помощь Украине — это будет означать, что Украина потеряет как минимум три четверти от той помощи, военной и финансовой, которую она получает сейчас. Мы видим, что европейские страны не готовы тратить даже половины того, что США тратят на Украину», — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что Европа выделяет мало денег в рамках помощи Украине по сравнению с теми средствами, которые предоставляют Киеву США. Он также напомнил, как, будучи хозяином Белого дома, требовал, чтобы европейские союзники по НАТО вносили больший вклад в альянс.